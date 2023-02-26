Ксения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Стефанова

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.05.1911

Муж: Косьма Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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