Анна Косьмина
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1892
Дата смерти01.04.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1892
Отец: Косьма Кириллов
Мать: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1893
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы