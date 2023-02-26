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Анна Косьмина

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1892

Дата смерти

01.04.1893

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1892

Отец: Косьма Кириллов

Мать: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1893
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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