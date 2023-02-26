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Елизавета Косьмина

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.09.1881

Дата смерти

08.01.1884

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1881

Отец: Косьма Кириллов

Мать: Мелания Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1884
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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