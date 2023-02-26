Елизавета Косьмина
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.09.1881
Дата смерти08.01.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1881
Отец: Косьма Кириллов
Мать: Мелания Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1884
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище