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Соломония Яковлева

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

30.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1871

Отец: Яков Ильин

Мать: Анисия Ильина

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Трофим (Трифон) Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1892

Сын: Александр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Трифон) Васильев

Борисенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: Татьяна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Трифон) Васильев

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Трифон) Васильев

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Трифон) Васильев

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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