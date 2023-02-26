Соломония Яковлева
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения30.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1871
Отец: Яков Ильин
Мать: Анисия Ильина
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
10.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1892
Сын: Александр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Трифон) Васильев
Борисенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: Татьяна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Трифон) Васильев
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Трифон) Васильев
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Трифон) Васильев
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно