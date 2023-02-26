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Трофим (Трифон) Васильев

Место рождения

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: ?

Мать: ?

Военная служба
1891
отпускной рядовой
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Соломония Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1892

Сын: Александр Трофимов

Мать ребёнка: Соломония Яковлева

Борисенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: Татьяна Трофимова

Мать ребёнка: Соломония Яковлева

Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Соломония Яковлева

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Соломония Яковлева

Смерть
Неизвестно

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