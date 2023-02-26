Трофим (Трифон) Васильев
Место рожденияд.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Военная служба
1891
отпускной рядовой
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Соломония Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1892
Сын: Александр Трофимов
Мать ребёнка: Соломония Яковлева
Борисенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Соломония Яковлева
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Соломония Яковлева
Смерть
Неизвестно