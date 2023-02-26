Ксения Трофимова
Место рожденияд.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.01.1894
Дата смерти15.01.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1894
Отец: Трофим (Трифон) Васильев
Мать: Соломония Яковлева
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.01.1898
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.