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Ксения Трофимова

Место рождения

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1894

Дата смерти

15.01.1898

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1894

Отец: Трофим (Трифон) Васильев

Мать: Соломония Яковлева

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.01.1898
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.