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Григорий Никитин

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

12.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1888

Отец: Никита Яковлев

Мать: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
05.02.1907

Жена: Александра Афанасьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Александра Афанасьева

Рождение ребёнка
16.06.1911

Дочь: Ульяния Григорьева

Мать ребёнка: Александра Афанасьева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.07.1916

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Александра Афанасьева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно