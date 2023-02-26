Григорий Никитин
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения12.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1888
Отец: Никита Яковлев
Мать: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
05.02.1907
Жена: Александра Афанасьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Александра Афанасьева
Рождение ребёнка
16.06.1911
Дочь: Ульяния Григорьева
Мать ребёнка: Александра Афанасьева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.07.1916
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Александра Афанасьева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно