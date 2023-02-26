Евдокия Никитина
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения24.02.1904
Дата смерти16.12.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1904
Отец: Никита Яковлев
Мать: Ирина (Георгиева)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
16.12.1905
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от скарлатины