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Евдокия Никитина

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

24.02.1904

Дата смерти

16.12.1905

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1904

Отец: Никита Яковлев

Мать: Ирина (Георгиева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
16.12.1905
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от скарлатины
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