Георгий Евфимов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения26.05.1885
Дата смерти04.10.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1885
Отец: Ефим Ильин
Мать: Анастасия (Данилова)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
04.10.1885
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище