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Георгий Евфимов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

26.05.1885

Дата смерти

04.10.1885

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1885

Отец: Ефим Ильин

Мать: Анастасия (Данилова)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
04.10.1885
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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