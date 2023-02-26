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Ирина Прокопова

Место рождения

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1843

Дата смерти

20.09.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1861

Муж: Ефим Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Тихон Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Ильин

Смерть
20.09.1879
Похороны
Неизвестно

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