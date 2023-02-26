Ирина Прокопова
Место рожденияд.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1843
Дата смерти20.09.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1861
Муж: Ефим Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1864
Сын: Тихон Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Ильин
Смерть
20.09.1879
Похороны
Неизвестно