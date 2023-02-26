Иванов Пётр м
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения11.06.1912
Дата смерти10.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1912
Отец: Иванов Иван Ефимов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Алексеевна
Смерть
10.01.1942
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Шишкино, севернее, 1 км, опушка леса, братская могила № 2