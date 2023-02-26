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Иванов Пётр м

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

11.06.1912

Дата смерти

10.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

До 1885 г.р.

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1912

Отец: Иванов Иван Ефимов

Мать: Иванова Евдокия Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Алексеевна

Смерть
10.01.1942
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Шишкино, севернее, 1 км, опушка леса, братская могила № 2
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