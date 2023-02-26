Макарова Матрона Ефимова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ефим Леонов
Мать: Агафия Прохорова
Бракосочетание
21.02.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Макаров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Рождение ребёнка
18.09.1890
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Рождение ребёнка
12.06.1892
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Рождение ребёнка
22.09.1894
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Рождение ребёнка
30.05.1896
Дочь: (Макарова) Фёкла Михайлова
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Рождение ребёнка
10.02.1898
Дочь: (Макарова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Рождение ребёнка
07.05.1899
Дочь: (Макарова) Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Рождение ребёнка
1902
Сын: Макаров Александр Михайлов
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Рождение ребёнка
06.12.1902
Дочь: (Макарова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Макаров Михаил Макаров
Смерть
Неизвестно