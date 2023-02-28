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Макаров Сергей Михайлович

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Макаров Михаил Макаров

Мать: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Макаров Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Антонова

Красноярский край, Дзержинский р-н, дер. Строицк
Рождение ребёнка
1925

Сын: Макаров Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Антонова

Красноярский край, Дзержинский р-н, Николаевский с/с, д. Троицкое
Место жительства
До 1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Анастасия Антонова

Смерть
Неизвестно
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