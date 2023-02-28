Макаров Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Макаров Михаил Макаров
Мать: Макарова Матрона Ефимова
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Антонова
Красноярский край, Дзержинский р-н, дер. Строицк
Рождение ребёнка
1925
Сын: Макаров Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Антонова
Красноярский край, Дзержинский р-н, Николаевский с/с, д. Троицкое
Место жительства
До 1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно