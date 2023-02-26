Макарова Анастасия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Макаров Сергей Михайлович
Красноярский край, Дзержинский р-н, дер. Строицк
Рождение ребёнка
1925
Сын: Макаров Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Макаров Сергей Михайлович
Красноярский край, Дзержинский р-н, Николаевский с/с, д. Троицкое
Место жительства
1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно