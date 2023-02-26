Макарова Анастасия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Анастасия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Макаров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Михайлович

Красноярский край, Дзержинский р-н, дер. Строицк
Рождение ребёнка
1925

Сын: Макаров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей Михайлович

Красноярский край, Дзержинский р-н, Николаевский с/с, д. Троицкое
Место жительства
1943
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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