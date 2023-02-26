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Макаров Михаил Макаров

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Макаров ?

Мать: ?

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.02.1888

Жена: Макарова Матрона Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Макаров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1890

Сын: Макаров Трофим Михайлов

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1892

Сын: Макаров Иван Михайлов

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1894

Сын: Макаров Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1896

Дочь: (Макарова) Фёкла Михайлова

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1898

Дочь: (Макарова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1899

Дочь: (Макарова) Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Макаров Александр Михайлов

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Рождение ребёнка
06.12.1902

Дочь: (Макарова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Макарова Матрона Ефимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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