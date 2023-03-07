Белоусов Филипп Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Филипп Ефимов

Белоусов Филипп Ефимов

avatar

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1874

Отец: Ефим Леонов

Мать: Агафия Прохорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1892

Жена: Евдокия (Петрова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Белоусов Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1897

Сын: Белоусов Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Белоусов Илья Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Федора Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1912

Сын: Белоусов Василий Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1915

Дочь: Анисия Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close