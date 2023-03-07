Белоусов Филипп Ефимов
Место рождения
Дата рождения29.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1874
Отец: Ефим Леонов
Мать: Агафия Прохорова
Бракосочетание
27.01.1892
Жена: Евдокия (Петрова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Марфа Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)
Рождение ребёнка
12.09.1897
Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)
Рождение ребёнка
18.07.1899
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)
Рождение ребёнка
18.07.1902
Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Федора Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)
Рождение ребёнка
28.03.1912
Сын: Белоусов Василий Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)
Рождение ребёнка
До 1915
Дочь: Анисия Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия (Петрова)
Смерть
Неизвестно