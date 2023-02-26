Иоанн ст.
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.05.1887
Дата смерти06.06.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1887
Отец: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1887
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище