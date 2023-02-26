Наталия Макариева
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.08.1891
Дата смерти27.05.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891
Отец: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.05.1894
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины