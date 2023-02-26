Наталия Макариева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Макариева

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.08.1891

Дата смерти

27.05.1894

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891

Отец: Макарий Егоров

Мать: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.05.1894
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
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