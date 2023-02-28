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Парфен Васильев

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.02.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1839

Отец: Василий Исидоров

Мать: Агафия Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1859

Жена: Евдокия (Васильева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
28.07.1862

Сын: Матвей Парфенов

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1864

Дочь: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Параскева Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ксенофонт (Петров)

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Филипп Парфенов

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1871

Сын: Михаил Парфенов

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1873

Дочь: Евгения Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1875

Дочь: Наталия Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Никита Парфенов

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Ефрем Парфенов

Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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