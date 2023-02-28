Парфен Васильев
Место рождения
Дата рождения03.02.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1839
Отец: Василий Исидоров
Мать: Агафия Яковлева
Бракосочетание
04.11.1859
Жена: Евдокия (Васильева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
28.07.1862
Сын: Матвей Парфенов
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1864
Дочь: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Параскева Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ксенофонт (Петров)
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Филипп Парфенов
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1871
Сын: Михаил Парфенов
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
Рождение ребёнка
23.12.1873
Дочь: Евгения Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
Рождение ребёнка
23.08.1875
Дочь: Наталия Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
Рождение ребёнка
01.04.1878
Сын: Никита Парфенов
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Ефрем Парфенов
Мать ребёнка: Евдокия (Васильева)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно