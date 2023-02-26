Параскева Парфенова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Парфен Васильев
Мать: Евдокия (Васильева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1886
Муж: Косьма Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1890
Дочь: Пелагея Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Семёнов
Рождение ребёнка
18.03.1892
Сын: Иоанн Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Семёнов
Рождение ребёнка
29.09.1895
Сын: Михаил Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Семёнов
Рождение ребёнка
06.07.1898
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Семёнов
Смерть
Неизвестно