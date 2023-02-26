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Параскева Парфенова

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Парфен Васильев

Мать: Евдокия (Васильева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1886

Муж: Косьма Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1890

Дочь: Пелагея Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Семёнов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1892

Сын: Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Семёнов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Семёнов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1898

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Семёнов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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