Косьма Семёнов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти13.11.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Семён Еремеев
Мать: Мария Косьмина
Бракосочетание
19.01.1886
Жена: Параскева Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1890
Дочь: Пелагея Косьмина
Мать ребёнка: Параскева Парфенова
Рождение ребёнка
18.03.1892
Сын: Иоанн Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Парфенова
Рождение ребёнка
29.09.1895
Сын: Михаил Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Парфенова
Рождение ребёнка
06.07.1898
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Параскева Парфенова
Смерть
13.11.1898