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Косьма Семёнов

Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

13.11.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Семён Еремеев

Мать: Мария Косьмина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1886

Жена: Параскева Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1890

Дочь: Пелагея Косьмина

Мать ребёнка: Параскева Парфенова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1892

Сын: Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Парфенова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Михаил Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Парфенова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1898

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Параскева Парфенова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.11.1898
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
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