Мария Косьмина
Место рождения
Дата рождения20.07.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1830
Отец: Косьма Григорьев
Мать: Анна Стефанова
Бракосочетание
19.02.1850
Муж: Семён Еремеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1860
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Косьма Семёнов
Отец ребёнка: Семён Еремеев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Семён Еремеев
Смерть
Неизвестно