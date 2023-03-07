Мария Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Косьмина

Мария Косьмина

avatar

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.07.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1830

Отец: Косьма Григорьев

Мать: Анна Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.02.1850

Муж: Семён Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Косьма Семёнов

Отец ребёнка: Семён Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Семён Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close