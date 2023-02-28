Марфа Семёнова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Семён Еремеев
Мать: Мария Косьмина
Бракосочетание
26.01.1890
Муж: Григорий Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1891
Сын: Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
29.08.1893
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
31.12.1895
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Голубцов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
22.11.1914
Сын: Голубцов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Смерть
Неизвестно