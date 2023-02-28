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Марфа Семёнова

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Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Семён Еремеев

Мать: Мария Косьмина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1893

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1895

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Голубцов Семён Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Голубцов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1914

Сын: Голубцов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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