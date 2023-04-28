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Григорий Михайлов

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1871

Отец: Михаил Фёдоров

Мать: Васса Васильева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Марфа Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1893

Сын: Александр Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1895

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Голубцов Семён Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Голубцов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1914

Сын: Голубцов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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