Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

29.04.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1871

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1874

Сын: Никита Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Рождение ребёнка
24.10.1880

Сын: Дометий (Дмитрий) Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1883

Дочь: Фёкла Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1886

Сын: Семён Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1890

Сын: Илья Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Рождение ребёнка
?.03.1894

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Фёдоров

Смерть
29.04.1900
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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