Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти29.04.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1871
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
14.09.1874
Сын: Никита Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
24.10.1880
Сын: Дометий (Дмитрий) Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
27.05.1883
Дочь: Фёкла Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1886
Сын: Семён Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
17.07.1890
Сын: Илья Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
?.03.1894
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Фёдоров
Смерть
29.04.1900