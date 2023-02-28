Голубцов Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Григорий Михайлов
Мать: Марфа Семёнова
Военная награда
01.06.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
23.04.1945
Орден Славы III степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубцова А.Ф.
Военная служба
Неизвестно
гв. красноармеец
Смерть
Неизвестно