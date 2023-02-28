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Голубцов Павел Григорьевич

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Григорий Михайлов

Мать: Марфа Семёнова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
01.06.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
23.04.1945
Орден Славы III степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова А.Ф.

Военная служба
Неизвестно
гв. красноармеец
Смерть
Неизвестно
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