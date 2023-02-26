Семён Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Еремеев

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

05.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Байшев Ермолай (Еремей) Андреев

Мать: Байшева Ирина Никитина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.02.1850

Жена: Мария Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Мария Косьмина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Мария Косьмина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Косьма Семёнов

Мать ребёнка: Мария Косьмина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Мария Косьмина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
05.04.1882
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
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