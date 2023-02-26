Семён Еремеев
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти05.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.02.1850
Жена: Мария Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Мария Косьмина
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1860
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: Мария Косьмина
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Косьма Семёнов
Мать ребёнка: Мария Косьмина
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Мария Косьмина
Смерть
05.04.1882