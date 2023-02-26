Агафия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти28.09.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1837
Сын: Леонтий Васильев
Отец ребёнка: Василий Исидоров
Рождение ребёнка
03.02.1839
Сын: Парфен Васильев
Отец ребёнка: Василий Исидоров
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Минин
Смерть
28.09.1845
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.