Агафия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.09.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1837

Сын: Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Василий Исидоров

Рождение ребёнка
03.02.1839

Сын: Парфен Васильев

Отец ребёнка: Василий Исидоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Минин

Смерть
28.09.1845
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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