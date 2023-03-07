Ксенофонт (Петров)
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Парфен Васильев
Мать: Евдокия (Васильева)
Бракосочетание
03.11.1891
Жена: Наталия Миронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1893
Дочь: Анна Ксенофонтова
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Рождение ребёнка
21.09.1894
Сын: Сергей Ксенофонтов
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Рождение ребёнка
11.10.1896
Сын: Иоанн Ксенофонтов
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Рождение ребёнка
17.01.1898
Сын: Антоний Ксенофонтов
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Рождение ребёнка
13.05.1899
Сын: Фёдор Ксенофонтов
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Матрона Ксенофонтова
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Рождение ребёнка
26.07.1902
Дочь: Анна Ксенофонтова
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Смерть
Неизвестно