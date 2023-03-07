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Ксенофонт (Петров)

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Парфен Васильев

Мать: Евдокия (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Наталия Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1893

Дочь: Анна Ксенофонтова

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1894

Сын: Сергей Ксенофонтов

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1896

Сын: Иоанн Ксенофонтов

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Антоний Ксенофонтов

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1899

Сын: Фёдор Ксенофонтов

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Матрона Ксенофонтова

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: Анна Ксенофонтова

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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