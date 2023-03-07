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Шлыков Парфений Дорофеев

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.02.1832

Дата смерти

24.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1832

Отец: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Мать: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Шлыкова Анисия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1859

Сын: Тит Парфенов

Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова

Рождение ребёнка
04.01.1862

Сын: Михаил Парфенов

Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1862

Сын: Шлыков Филипп Парфенов

Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1864

Сын: Иван Парфенов

Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна Парфенова

Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1871

Сын: Антоний Парфенов

Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1874

Дочь: Акилина Парфенова

Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
24.06.1897
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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