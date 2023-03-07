Шлыков Парфений Дорофеев
Место рождения
Дата рождения07.02.1832
Дата смерти24.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1832
Бракосочетание
06.11.1855
Жена: Шлыкова Анисия Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тит Парфенов
Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова
Рождение ребёнка
04.01.1862
Сын: Михаил Парфенов
Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова
Рождение ребёнка
04.01.1862
Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова
Рождение ребёнка
24.06.1864
Сын: Иван Парфенов
Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна Парфенова
Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова
Рождение ребёнка
31.08.1871
Сын: Антоний Парфенов
Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова
Рождение ребёнка
08.06.1874
Дочь: Акилина Парфенова
Мать ребёнка: Шлыкова Анисия Михайлова
Смерть
24.06.1897