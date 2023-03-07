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Шлыков Филипп Парфенов

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1862

Отец: Шлыков Парфений Дорофеев

Мать: Шлыкова Анисия Михайлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1881

Жена: Ульяния Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1882

Сын: Шлыков Григорий ст

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1883

Дочь: Елена Филиппова

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1884

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1886

Дочь: Марфа Филиппова

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Шлыков Василий Филиппов

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1890

Сын: Шлыков Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1891

Сын: Шлыков Иоанн Филиппов

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марфа Филиппова

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Шлыков Иван Филиппов

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1896

Дочь: Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1897

Дочь: Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1899

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1900

Сын: Шлыкова Савва Филиппов

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1902

Сын: Шлыков Иродион Филиппов

Мать ребёнка: Ульяния Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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