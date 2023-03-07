Шлыков Филипп Парфенов
Место рождения
Дата рождения04.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
04.01.1862
Отец: Шлыков Парфений Дорофеев
Мать: Шлыкова Анисия Михайлова
Бракосочетание
23.01.1881
Жена: Ульяния Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1882
Сын: Шлыков Григорий ст
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
23.05.1883
Дочь: Елена Филиппова
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
27.07.1884
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
03.07.1886
Дочь: Марфа Филиппова
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
30.07.1888
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
04.01.1890
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
11.10.1891
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марфа Филиппова
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
24.06.1893
Сын: Шлыков Иван Филиппов
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
07.02.1896
Дочь: Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
12.10.1897
Дочь: Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
15.06.1899
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
30.11.1900
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Рождение ребёнка
08.11.1902
Мать ребёнка: Ульяния Андреева
Смерть
Неизвестно