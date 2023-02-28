(Шлыкова) Ульяния Андреева
Место рождения
Дата рождения17.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Андрей 1-й
Мать: Параскева (Иванова)
Сын: Шлыков Григорий ст
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Дочь: Елена Филиппова
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Сын: Шлыков Иван Филиппов
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов
Отец ребёнка: Шлыков Филипп Парфенов