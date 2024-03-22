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Параскева (Иванова)

Место рождения

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

11.09.1886

Пол

Женский

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Прохор Ильин

Мать: не указана

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Андрей 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1839

Дочь: Евгения Андреева

Отец ребёнка: Андрей 1-й

д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1843

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1846

Дочь: Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1849

Дочь: Дария Андреева

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Елизар (Азар) Андреев

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1853

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1856

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1858

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1861

Дочь: Ульяния Андреева

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1864

Дочь: Ольга Андреева

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей 1-й

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
11.09.1886
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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