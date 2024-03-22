Параскева (Иванова)
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти11.09.1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Прохор Ильин
Бракосочетание
22.01.1839
Муж: Андрей 1-й
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1839
Дочь: Евгения Андреева
Отец ребёнка: Андрей 1-й
д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1843
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
23.09.1846
Дочь: Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
16.03.1849
Дочь: Дария Андреева
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
До 1852
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
10.10.1853
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
29.09.1856
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
29.05.1858
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
17.06.1861
Дочь: Ульяния Андреева
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
11.07.1864
Дочь: Ольга Андреева
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Рождение ребёнка
1865
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей 1-й
Смерть
11.09.1886