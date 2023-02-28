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Алексей Андреев

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: Андрей 1-й

Мать: Параскева (Иванова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
22.07.1873

Сын: Борис Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1875

Дочь: Фёкла Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1884

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1887

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Надежда Алексеева

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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