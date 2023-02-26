Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
22.07.1873
Сын: Борис Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
14.11.1875
Дочь: Фёкла Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
22.12.1879
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
12.06.1882
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
15.10.1884
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
05.06.1887
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андреев
Смерть
Неизвестно