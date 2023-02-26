Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
22.07.1873

Сын: Борис Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1875

Дочь: Фёкла Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1884

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1887

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Надежда Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно
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