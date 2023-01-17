Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Андрей 1-й
Мать: Параскева (Иванова)
Бракосочетание
28.01.1883
Жена: Феодосия Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1883
Сын: Даниил Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
29.08.1885
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
28.11.1890
Сын: Наум Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
26.02.1893
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Авраамий Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
27.01.1898
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
07.05.1899
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
1906
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Смерть
Неизвестно