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Василий Андреев

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Андрей 1-й

Мать: Параскева (Иванова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1883

Жена: Феодосия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1883

Сын: Даниил Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1885

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Наум Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1893

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Авраамий Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1898

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1899

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Смерть
Неизвестно
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