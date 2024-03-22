Елизар (Азар) Андреев
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Андрей 1-й
Мать: Параскева (Иванова)
Рождение ребёнка
05.01.1871
Сын: Пётр Елизаров
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
12.10.1873
Сын: Ефимий (Азаров)
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
16.06.1876
Дочь: Агрипина Елизарова
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
18.03.1878
Сын: Василий (Азаров)
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
22.06.1879
Дочь: Ефросиния Елизарова
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
26.02.1882
Сын: Прокопий Елизаров
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
20.04.1884
Сын: Георгий Елизаров
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
15.03.1886
Дочь: Наталия Елизарова
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
08.05.1887
Сын: Николай Елизаров
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Рождение ребёнка
17.05.1890
Сын: Алексей Елизаров
Мать ребёнка: Зиновия Авраамова
Смерть
Неизвестно