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Елизар (Азар) Андреев

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Андрей 1-й

Мать: Параскева (Иванова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: Пётр Елизаров

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1873

Сын: Ефимий (Азаров)

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Агрипина Елизарова

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1878

Сын: Василий (Азаров)

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1879

Дочь: Ефросиния Елизарова

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Прокопий Елизаров

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1884

Сын: Георгий Елизаров

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1886

Дочь: Наталия Елизарова

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1887

Сын: Николай Елизаров

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1890

Сын: Алексей Елизаров

Мать ребёнка: Зиновия Авраамова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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