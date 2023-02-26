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Зиновия Авраамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

14.01.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Абрам (Авраам Иванов)

Мать: Агрипина Сергеева

Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: Пётр Елизаров

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1873

Сын: Ефимий (Азаров)

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Агрипина Елизарова

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1878

Сын: Василий (Азаров)

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1879

Дочь: Ефросиния Елизарова

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Прокопий Елизаров

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1884

Сын: Георгий Елизаров

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1886

Дочь: Наталия Елизарова

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1887

Сын: Николай Елизаров

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1890

Сын: Алексей Елизаров

Отец ребёнка: Елизар (Азар) Андреев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
14.01.1899
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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