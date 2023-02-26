Агрипина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Сергеева

Агрипина Сергеева

avatar

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.12.1875

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сергей Тимофеев

Мать: не указана

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1838

Муж: Абрам (Авраам Иванов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1839

Сын: Пётр Авраамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраам Иванов)

д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Стефан Авраамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраам Иванов)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Авраамова

Отец ребёнка: Абрам (Авраам Иванов)

Рождение ребёнка
?.10.1845

Сын: Яков Авраамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраам Иванов)

д.Трусова
Рождение ребёнка
19.02.1847

Дочь: Евдокия Авраамова

Отец ребёнка: Абрам (Авраам Иванов)

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зиновия Авраамова

Отец ребёнка: Абрам (Авраам Иванов)

Рождение ребёнка
29.01.1853

Сын: Семён Авраамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраам Иванов)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1854

Дочь: Марфа Авраамова

Отец ребёнка: Абрам (Авраам Иванов)

д.Трусова
Смерть
03.12.1875
д.Трусова Нива
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close