Стефан Авраамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Авраамов

Место рождения

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

12.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Абрам (Авраам Иванов)

Мать: Агрипина Сергеева

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1871

Дочь: Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Марина Матвеева

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Матвеева

Смерть
12.04.1873
Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
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