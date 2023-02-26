Стефан Авраамов
Место рожденияд.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти12.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Абрам (Авраам Иванов)
Мать: Агрипина Сергеева
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1871
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: Марина Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Матвеева
Смерть
12.04.1873