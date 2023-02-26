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Абрам (Авраам Иванов)

Место рождения

д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Иван Константинов

Мать: Екатерина Яковлева

д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1838

Жена: Агрипина Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1839

Сын: Пётр Авраамов

Мать ребёнка: Агрипина Сергеева

д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Стефан Авраамов

Мать ребёнка: Агрипина Сергеева

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Авраамова

Мать ребёнка: Агрипина Сергеева

Рождение ребёнка
?.10.1845

Сын: Яков Авраамов

Мать ребёнка: Агрипина Сергеева

д.Трусова
Рождение ребёнка
19.02.1847

Дочь: Евдокия Авраамова

Мать ребёнка: Агрипина Сергеева

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зиновия Авраамова

Мать ребёнка: Агрипина Сергеева

Рождение ребёнка
29.01.1853

Сын: Семён Авраамов

Мать ребёнка: Агрипина Сергеева

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1854

Дочь: Марфа Авраамова

Мать ребёнка: Агрипина Сергеева

д.Трусова
Смерть
Неизвестно
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