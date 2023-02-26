Абрам (Авраам Иванов)
Место рожденияд.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Иван Константинов
Мать: Екатерина Яковлева
д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1838
Жена: Агрипина Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1839
Сын: Пётр Авраамов
Мать ребёнка: Агрипина Сергеева
д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Стефан Авраамов
Мать ребёнка: Агрипина Сергеева
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Авраамова
Мать ребёнка: Агрипина Сергеева
Рождение ребёнка
?.10.1845
Сын: Яков Авраамов
Мать ребёнка: Агрипина Сергеева
д.Трусова
Рождение ребёнка
19.02.1847
Дочь: Евдокия Авраамова
Мать ребёнка: Агрипина Сергеева
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Зиновия Авраамова
Мать ребёнка: Агрипина Сергеева
Рождение ребёнка
29.01.1853
Сын: Семён Авраамов
Мать ребёнка: Агрипина Сергеева
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1854
Дочь: Марфа Авраамова
Мать ребёнка: Агрипина Сергеева
д.Трусова
Смерть
Неизвестно