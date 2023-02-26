Иван Константинов
Место рожденияд.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.09.1797
Дата смертиДо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1797
Отец: Константин Демидов
Мать: Параскева Стефанова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Яковлева
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1833