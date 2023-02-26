Иван Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Константинов

Иван Константинов

Место рождения

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.09.1797

Дата смерти

До 1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1797

Отец: Константин Демидов

Мать: Параскева Стефанова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Абрам (Авраам Иванов)

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Яковлева

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1833
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close