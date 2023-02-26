Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти26.11.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1797
Сын: Иван Константинов
Отец ребёнка: Константин Демидов
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.11.1822
д.Трусова
Бракосочетание
29.01.1825
Муж: Константин Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь