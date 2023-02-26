Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

26.11.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1797

Сын: Иван Константинов

Отец ребёнка: Константин Демидов

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.11.1822
д.Трусова
Бракосочетание
29.01.1825

Муж: Константин Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
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