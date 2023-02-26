Пётр Авраамов
Место рожденияд.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.10.1839
Дата смерти31.12.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1839
Отец: Абрам (Авраам Иванов)
Мать: Агрипина Сергеева
д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Ксения Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1859
Дочь: Варвара ст
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
д.Трусова
Рождение ребёнка
После 1859
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
18.06.1872
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Виктор Петров
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Смерть
31.12.1878
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.