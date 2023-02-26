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Пётр Авраамов

Место рождения

д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.10.1839

Дата смерти

31.12.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1839

Отец: Абрам (Авраам Иванов)

Мать: Агрипина Сергеева

д.Трусово государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Ксения Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1859

Дочь: Варвара ст

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

д.Трусова
Рождение ребёнка
После 1859

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
18.06.1872

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Виктор Петров

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
31.12.1878
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
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