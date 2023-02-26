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Ксения Никифорова

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Место рождения

д.Куприяново Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: ?

Мать: ?

д.Куприяново Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Пётр Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1859

Дочь: Варвара ст

Отец ребёнка: Пётр Авраамов

д.Трусова
Рождение ребёнка
После 1859

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр Авраамов

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Авраамов

Рождение ребёнка
18.06.1872

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Пётр Авраамов

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Виктор Петров

Отец ребёнка: Пётр Авраамов

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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