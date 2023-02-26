Ксения Никифорова
Место рожденияд.Куприяново Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1859
Муж: Пётр Авраамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1859
Дочь: Варвара ст
Отец ребёнка: Пётр Авраамов
д.Трусова
Рождение ребёнка
После 1859
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Пётр Авраамов
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пётр Авраамов
Рождение ребёнка
18.06.1872
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Пётр Авраамов
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Виктор Петров
Отец ребёнка: Пётр Авраамов
Смерть
Неизвестно