Завадова Васса Исаакова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Исаакий (Иван) Феоктистов
Мать: Параскева Дорофеева
Бракосочетание
05.02.1884
Муж: Завадов Матвей Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1886
Дочь: Ульяния Матвеева
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
28.11.1887
Дочь: Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
26.11.1888
Сын: Завадов Яков Матвеев
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
23.06.1890
Дочь: Ефросиния Матвеева
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
06.08.1891
Дочь: Наталия Матвеева
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
21.06.1893
Дочь: Агрипина Матвеева
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
17.02.1895
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
20.12.1897
Сын: Завадов Пётр Матвеев
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
05.03.1899
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
13.07.1902
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1906
Сын: Завадов Герасим Матвеевич
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин
Смерть
Неизвестно