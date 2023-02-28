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Завадова Васса Исаакова

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Исаакий (Иван) Феоктистов

Мать: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Завадов Матвей Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1886

Дочь: Ульяния Матвеева

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1888

Сын: Завадов Яков Матвеев

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1890

Дочь: Ефросиния Матвеева

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1891

Дочь: Наталия Матвеева

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1893

Дочь: Агрипина Матвеева

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1895

Сын: Завадов Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Завадов Пётр Матвеев

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1899

Сын: Завадов Василий Матвеев

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Завадов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Завадов Герасим Матвеевич

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Завадов Захар Матвеевич

Отец ребёнка: Завадов Матвей Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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