Завадов Захар Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти26.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Завадов Матвей Ильин
Мать: Завадова Васса Исаакова
Рождение ребёнка
04.10.1936
Сын: Завадов Николай Захарович
Мать ребёнка: Завадова Анастасия Сергеева
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1942
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Киришский р-н, р.п. Кириши, в районе р.п. Кириши - д. Новинка, дивизионное кладбище, братская могила