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Завадов Захар Матвеевич

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

26.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Завадов Матвей Ильин

Мать: Завадова Васса Исаакова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1936

Сын: Завадов Николай Захарович

Мать ребёнка: Завадова Анастасия Сергеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завадова Анастасия Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завадова Анастасия Сергеева

Смерть
26.06.1942
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Киришский р-н, р.п. Кириши, в районе р.п. Кириши - д. Новинка, дивизионное кладбище, братская могила
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