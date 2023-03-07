Николай Исааков
Место рождения
Дата рождения04.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1856
Отец: Исаакий (Иван) Феоктистов
Мать: Параскева Дорофеева
Бракосочетание
09.02.1875
Жена: Анна Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1876
Дочь: Анисия Николаева
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
06.06.1879
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
27.06.1886
Сын: Павел Николаев
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
10.10.1891
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Сергей Николаев
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
25.10.1895
Сын: Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Анна Никифорова
Смерть
Неизвестно