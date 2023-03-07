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Николай Исааков

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1856

Отец: Исаакий (Иван) Феоктистов

Мать: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Анна Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.12.1876

Дочь: Анисия Николаева

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1879

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1886

Сын: Павел Николаев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1891

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Сергей Николаев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1895

Сын: Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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