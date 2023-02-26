Наталия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Ермолаева

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.08.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1837

Отец: Ермолай Сергеев

Мать: Агафия Павлова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1857

Муж: Григорий Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1859

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Елена ст

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1861

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1863

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

Рождение ребёнка
20.09.1872

Дочь: Ефросиния Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1877

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1879

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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