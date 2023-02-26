Наталия Ермолаева
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.08.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1837
Отец: Ермолай Сергеев
Мать: Агафия Павлова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1857
Муж: Григорий Сафронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860
Дочь: Елена ст
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1861
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
21.05.1863
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
20.09.1872
Дочь: Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
08.03.1877
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
Рождение ребёнка
14.11.1879
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сафронов
Смерть
Неизвестно