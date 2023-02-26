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Агафия Павлова

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

03.05.1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Павел Петров

Мать: Параскева (Михайлова)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1832

Муж: Ермолай Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1837

Дочь: Наталия Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Сергеев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1840

Дочь: Домникия Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Сергеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1842

Сын: Алексей Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Сергеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1847

Сын: Хрисанф Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Сергеев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1848

Дочь: Матрона Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Сергеев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Митрофан Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Сергеев

Смерть
03.05.1856
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
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