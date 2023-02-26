Агафия Павлова
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1814
Дата смерти03.05.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Павел Петров
Мать: Параскева (Михайлова)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1832
Муж: Ермолай Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1837
Дочь: Наталия Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Сергеев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1840
Дочь: Домникия Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Сергеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1842
Сын: Алексей Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Сергеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1847
Сын: Хрисанф Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Сергеев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1848
Дочь: Матрона Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Сергеев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Митрофан Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Сергеев
Смерть
03.05.1856
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.